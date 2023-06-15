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НовостиЭкономика15 июня 2023 14:37

На ПМЭФ-2023 госкорпорация «Росатом» и правительство Тверской области договорились вместе развивать Удомлю

Стороны подписали протокол реализации соглашения
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Подписание соглашения.

Подписание соглашения.

Фото: ПТО

15 июня на ПМЭФ-2023 губернатор Игорь Руденя и генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев подписали протокол реализации соглашения между правительством Тверской области и Госкорпорацией, направленный на продолжение многолетнего сотрудничества сторон. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В этом году в Удомле при поддержке «Росатома» на 198 млн рублей планируется продолжить укрепление материально-технической базы учреждений образования и культуры, реализовать проекты школьных инициатив, формирования комфортной среды, ремонта дорог и дворов, развития спортивной инфраструктуры.