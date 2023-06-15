В Тверской области исполнилось 100 лет участнице Великой Отечественной войны

Присоединяемся к поздравлениям долгожительнице. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

15 июня 100 лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны, жительнице Твери Елене Парфирьевне Шичаниной. С юбилеем ветерана поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Ваш жизненный путь прошел через важнейшие для нашей Родины события. Годы Великой Отечественной войны, мирное восстановление и развитие нашей страны, великие победы нашего народа - все это стало частью Вашей личной биографии. Спасибо Вам за преданное служение Отечеству, - отметил Игорь Руденя.

Елена Парфирьевна родилась в Стерлитамаке Башкирской ССР.

В годы войны на Украинском фронте восстанавливала железнодорожные пути после бомбардировок. В 1944 году участвовала в освобождении города Зиген в Германии. Также принимала участие в освобождении Праги, взятии Берлина.

В октябре 1945 года вернулась в Стерлитамак, работала на железнодорожной станции. В 1973 году вместе с супругом переехала в столицу Верхневолжья. Так и живет в Твери.

Елена Парфирьевна Шичанина награждена медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».