Жителям Тверской области расскажут про труд медиков во время Великой Отечественной войны

Жителей Тверской области приглашают на онлайн-программу ко Дню медицинского работника. Фото: пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы приглашает жителей Тверской области на онлайн-программу ко Дню медицинского работника (он отмечается в 2023 году 18 июня).

Специалисты музея в тематических передачах расскажут, какое значение в приближении Победы сыграла медицина. Программа доступна на сайте музея. Там также подготовлены аудиоэкскурсии и кинопоказы.

Зрители увидят экспонаты из фондов музея и узнают их историю. Участники онлайн-программы могут прослушать истории о вкладе юной школьницы и собаки-санитара в спасение жизней. С медицинскими инструментами времен войны познакомит программа «Неизвестное об известном». В программе «История в деталях» расскажут о военных госпиталях и работе медиков на фронтах Великой Отечественной войны. В программе затронут вопросы подготовки медицинских кадров для армии, поговорят о проблемах и сложностях работы медиков, о том, как они преодолевали их и как возвращали в строй раненых солдат и офицеров Красной Армии. 0+