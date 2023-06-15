На ПМЭФ-2023 правительство Тверской области и группа компаний «Аквариус» договорились продолжить сотрудничество

После подписания соглашения стороны позировали фотографам. Фото: ПТО

15 июня на площадке Петербургского международного экономического форума Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с директором Фонда развития промышленности Романом Петруца и руководством ООО «ПК Аквариус». Обсуждалась реализация инвестиционного проекта по локализации производства компьютерной техники и IT-решений на территории Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Также на стенде Тверской области в присутствии Губернатора Игоря Рудени подписано соглашение о предоставлении группе компаний «Аквариус» по программе «Приоритетные проекты» льготного займа на 2,26 млрд рублей под 1% годовых для запуска серийного производства серверного и компьютерного оборудования. Подписи под документом поставили директор ФРП Роман Петруца и президент ГК «Аквариус» Владимир Степанов.

Документ о реализации инвестпроекта был подписан между Правительством Тверской области и компанией «Аквариус» на полях Петербургского международного экономического форума в 2022 году.

В течение одного года ООО «ПК Аквариус» уже вложено порядка 2 млрд рублей инвестиций, создано 280 рабочих мест и налажено производство мини-компьютеров, ноутбуков, планшетов и карманных персональных компьютеров, обеспеченных современными технологиями защиты среды передачи данных.

- Соглашение между федеральным Фондом развития промышленности и компанией «Аквариус» имеет большое значение для обеспечения технологического суверенитета нашей страны в электронной промышленности. Поддержка позволит предприятию реализовать на территории Тверской области крупный инвестиционный проект по созданию отечественного сборочного производства вычислительной техники, - сообщил Игорь Руденя.

Финансовая поддержка ФРП позволит увеличить производственные мощности до 2,5 млн устройств в год. «Аквариус» планирует запустить на производственном комплексе в Твери серийное сборочное производство серверного и компьютерного оборудования под брендом Aquarius. На площадке будут выпускать серверы, моноблоки, персональные компьютеры и автоматизированные рабочие места, ноутбуки-трансформеры, планшетные компьютеры, смартфоны и другое оборудование.

В общей сложности реализация инвестпроекта в 2022-2025 годах позволит привлечь в Тверскую область до 5 млрд рублей инвестиций и создать в перспективе до 1500 рабочих мест.