В Тверской области создадут уникальный многофункциональный парк развлечений «Союзмультфильм»

Подписи под документом поставили губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор «Союзмультфильм». Фото: ПТО

15 июня на ПМЭФ-2023 губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва подписали соглашение о намерениях по созданию в Верхневолжье многофункционального парка развлечений с комплексом туристической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Это новый этап сотрудничества тверского региона и киностудии в туристической сфере. Уникальный тематический парк развлечений, аналог известному европейскому, но с героями «Союзмультфильма».

Парк будет создан создан в Конаковском муниципальном округе. Подписание соглашения позволит привлечь инвестиции в размере порядка 25 млрд рублей, запланировано создание 1500 новых рабочих мест.

- Наша задача обеспечить возможность не только приехать туда в любой сезон, в любое время, но и чтобы парк выполнял воспитательную и просветительскую миссию, укреплял нравственные ценности. Уверен, что тематический парк «Союзмультфильма» станет точкой притяжения в Тверскую область туристов со всей России, - сказал Игорь Руденя.

При парке предусмотрена производственная площадка «Союзмультфильма», кампус для сотрудников киностудии и деревня аниматоров.