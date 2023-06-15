На ПМЭФ-2023 подписано соглашение о строительстве под Осташковым Тверской парк-отеля с маяком

Руденя, генеральный директор АО «Корпорация «Туризм.РФ» Сергей Суханов и учредитель компании «Жемчужина Селигера» Александр Кахидзе. Фото: ПТО

15 июня на ПМЭФ-2023 подписано соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта в сфере туризма под Осташковым в Тверской области. Документ подписали губернатор Игорь Руденя, генеральный директор АО «Корпорация «Туризм.РФ» Сергей Суханов и учредитель компании «Жемчужина Селигера» Александр Кахидзе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Подписание соглашения позволит привлечь инвестиции в размере более 2,5 млрд рублей и создать свыше 150 новых рабочих мест для жителей региона. Создание парк-отеля планируется в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Благодаря реализации проекта увеличится туристический поток в Осташковской округ на 35 тысяч гостей ежегодно.

- Реализация инвестиционного проекта – это важный вклад в развитие туристского потенциала Тверской области. Проект создаёт условия для всесезонного, круглогодичного отдыха, позволяет стимулировать рост туристического потока в тверской регион. Правительство Тверской области готово оказать необходимое содействие для реализации планов компании «Жемчужина Селигера» в нашем регионе, - отметил Игорь Руденя.

Соглашение предусматривает создание на озере Селигер современного 4-звёздочного парк-отеля «Маяки. Селигер».

Предусмотрено строительство гостиниц, гостевых домов, апартаментов, досугового комплекса, развлекательного и круглогодичного акватермального блока, создание спортивной инфраструктуры для семейного отдыха.

Особенностью проекта станут набережная с маяком и причалами для водного личного и прогулочного транспорта. На территории создадут ландшафтный парк, детские площадки, артпространства и сеть прогулочных и велодорожек.