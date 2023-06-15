На ПМЭФ-2023 подписано соглашение о втором этапе ревитализации Морозовского городка в Твери

Подписи под документом поставили губернатор Игорь Руденя и учредитель компании «Морозов Девелопмент» Екатерина Бородина. Фото: ПТО

15 июня губернатор Игорь Руденя и учредитель компании «Морозов Девелопмент» Екатерина Бородина в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о развитии Морозовского городка. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Подписанное соглашение позволит привлечь порядка 10 млрд инвестиций. В настоящее время в областной столице завершается первый этап проекта – переселение граждан из аварийного фонда. Для жителей Морозовских казарм построено 3 новых современных и комфортных десятиэтажных дома

Предполагается реализация второго этапа проекта: полноценную ревитализацию историко-архитектурного комплекса. Предусмотрено сохранение исторического облика объектов и создание современной зоны деловой активности. На территории будут размещены гостиницы, офисная недвижимость, объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Запланировано проведение полной реконструкции дорожной и инженерной инфраструктуры, благоустройство парков.