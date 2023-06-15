Делегация Тверской области во главе с губернатором принимает участие в деловой программе ПМЭФ-2023

На форуме. Фото: ПТО/Константин Солодков

С 14 по 17 июня в северной столице проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который объединяет ведущих политиков и представителей бизнес-сообщества.

15 июня – первый из основных дней форума, в рамках которого делегация Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей принимает участие в деловой программе, об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

- Для нас главной целью на Питерском форуме станет развитие отношений с действующими и поиск новых инвестиционных партнеров, увеличение рабочих мест во внебюджетной сфере, в том числе благодаря открытию новых производств, связанных с ключевыми направлениями экономики, – заявил губернатор.

В течение дня Игорь Руденя проведет ряд деловых встреч с руководителями компаний-инвесторов на стенде Тверской области. В этом году он посвящен инвестиционным проектам и площадкам региона, а также развитию малых городов Верхневолжья.