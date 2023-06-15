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НовостиОбщество15 июня 2023 9:48

В Тверской области чиновника наказали за нецелевое использование бюджетных денег

Деньги на ремонт дорог были израсходованы на выплату заработной платы сотруднику
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Чиновника наказали за нецелевое использование бюджетных денег

Чиновника наказали за нецелевое использование бюджетных денег

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бологовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки выявлены нарушения бюджетного законодательства администрацией Кемецкого сельского поселения.

Установлено, из бюджетных ассигнований дорожному фонду в сумме более 388 000 рублей 75 000 рублей израсходовано на выплату заработной платы работнику администрации, оплату налогов, работ и нужд муниципалитета. Отчеты об использовании средств не составлялись.

Главе поселения внесено представление, которое признано обоснованным. Возбуждено дело об административном правонарушении, виновному лицу назначено предупреждение.