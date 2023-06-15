В Тверской области чиновника наказали за нецелевое использование бюджетных денег

Чиновника наказали за нецелевое использование бюджетных денег Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бологовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки выявлены нарушения бюджетного законодательства администрацией Кемецкого сельского поселения.

Установлено, из бюджетных ассигнований дорожному фонду в сумме более 388 000 рублей 75 000 рублей израсходовано на выплату заработной платы работнику администрации, оплату налогов, работ и нужд муниципалитета. Отчеты об использовании средств не составлялись.

Главе поселения внесено представление, которое признано обоснованным. Возбуждено дело об административном правонарушении, виновному лицу назначено предупреждение.