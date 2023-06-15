Жителя Тверской области задержали, когда он прятал в кустах украденный триммер

Подозреваемого в краже задержали росгварейцы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Конаковском районе росгвардейцы, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение о краже из частного дома.

По прибытии на место сотрудники заметили разбитое окно и мужчину, который что-то прятал в кустах около дома. Подозреваемый попытался скрыться, но был задержан.

Выяснилось, что 35-летний местный житель ранее был судим. Из дома он похитил триммер стоимостью 25 000 рублей и собирался его продать.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.