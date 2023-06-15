В Твери состоялся муниципальный фестиваль ГТО

В спортивном празднике приняли участие школьники в возрасте от 12 до 15 лет Фото: администрация Твери

На стадионе спортивной школы олимпийского резерва "Тверь" состоялся муниципальный фестиваль ГТО среди школьников 12-15 лет.

Девять сборных команд в составе каждой четыре девочки и четыре мальчика - выполняли упражнения комплекса ГТО: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м из электронного оружия; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; командная эстафета.

По итогам состязаний 1 место заняли воспитанники школы "Лидер-1" (отделение волейбола), на 2 месте - команда спортшколы олимпийского резерва по видам единоборств, 3 место у спортшколы олимпийского резерва по ледовым видам спорта.

- По итогам фестиваля будет сформирована сборная команда города Твери для участия в региональном этапе фестиваля ВФСК ГТО, - сообщили в пресс-службе администрации Твери.