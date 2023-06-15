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НовостиОбщество15 июня 2023 6:56

За сутки в Тверской области произошло 19 пожаров

МЧС работает в режиме повышенной готовности
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
За сутки в Тверской области произошло 19 пожаров

За сутки в Тверской области произошло 19 пожаров

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

За сутки в Тверской области зарегистрировано 19 техногенных пожаров. ГУ МЧС России по Тверской области и пожарно-спасательные гарнизоны функционируют в режиме повышенной готовности.

15-16 июня в отдельных районах Тверской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Температура воздуха днем 15 июня составит +23... +28 градусов. Осадков не ожидается. Ветер слабый. Ночью +7... +12 градусов.

По данным многолетних климатических наблюдений Тверского гидрометцентра, минимальная температура 15 Июня была зафиксирована в 1958 году +3,1 градуса, максимальная в 1998 году +33,7 градусов.

Будьте внимательны. Соблюдайте правила личной и пожарной безопасности в жару.