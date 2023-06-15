Житель Твери отправится в колонию за угон автомобиля

Суд приговорил виновного к лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Житель Твери осужден за угон автомобиля. Преступление было совершено ночью 16 июля 2022 года. Вместе со знакомым обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнали припаркованный у дома №83 по Октябрьскому проспекту автомобиль марки "ВАЗ" 21043.

Машину злоумышленники планировали сдать в пункт приема металлолома. Ущерб составил 50 000 рублей.

Суд приговорил виновного к лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с частичным присоединением наказания по предыдущему приговору суда. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.