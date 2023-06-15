Роспотребнадзор Тверской области дал рекомендации по выбору клубники и черешни

Хороша на рынке ягодка! Фото: Павел КЛОКОВ

Сезон летней спелой клубники, вишни и черешни - в разгаре. Импортную ягоду уже сменила отечественная - из Крыма и Краснодарского края. Цены разные: килограмм клубники - 350 рублей, вишни - 260 рублей, черешни - от 350 до 500 рублей (зависит от сорта).

Как правильно выбирать, мыть и хранить ягоды рассказали специалисты Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

- Спелые, качественные ягоды сухие, без признаков гниения; цвет однородный, насыщенный; листики "чашечки", обрамляющие ягоду зеленые, без признаков увядания или присутствует плодоножка; поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений; аромат насыщенный, ягодный, - обращают внимание эксперты.

А вот от влажных неароматных ягод с пятнами на поверхности лучше воздержаться. Мягкие ягоды быстро испортятся, возможно, в них уже начался процесс гниения. Неспелые беловатые ягоды тоже лучше не брать.

После покупки клубнику, вишню и черешню обязательно нужно тщательно мыть.

- Во время мытья с ягод смываются не только видимые загрязнения, но и ядохимикаты, оставшиеся от опрыскивания деревьев, - отмечает Роспотребнадзор. - Употребление немытой черешни может быть причиной развития отравлений, а также инфекционных заболеваний. Ротавирусная инфекция, сальмонеллез, гельминтозы особенно опасны в детском возрасте. Проявите предельное внимание к тщательному очищению ягод перед едой, и никогда не дегустируйте немытые ягоды на рынке.

КАК ПРАВИЛЬНО МЫТЬ

Купленные ягоды храните в холодильнике и мойте непосредственно перед употреблением. Высыпьте ягоды в большой чистый дуршлаг. Не нужно замачивать ее в воде. Промойте под струей чистой проточной воды. Аккуратно промокните вымытые ягоды бумажным полотенцем.

Роспотребнадзор также советует мыть ягоды с использованием слабого уксусного раствора, приготовить который можно, добавив в воду немного виноградного или яблочного уксуса (столовая ложка на литр), или специального средства для мытья фруктов и овощей. Ягоды поместить в емкость с приготовленным раствором на 3-5 минут, затем тщательно ополоснуть под струей проточной воды.

Такой способ обработки ягод избавит их от остатков песка и земли, в которых могут находиться яйца гельминтов, предотвращает порчу и увеличивает срок их хранения в холодильнике.