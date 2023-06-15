В Твери полицейские остановили движение и помогли бабушке перейти дорогу

Полицейские помогли пенсионерке перейти дорогу, перегородив проезд на оживленном проспекте Фото: vk.com/vktver/Катя Куманькова

Случай произошел 14 июня на Волоколамском проспекте в Твери. Пожилая женщина не успела перейти дорогу на зеленый сигнал светофора, когда поехал поток машин.

Госавтоинспекторы поставили служебную машину поперек полосы, перегородив проезд. Один из инспекторов вышел и помог бабушке перейти оживленный проспект. После чего движение возобновилось.

Видео разместили очевидцы в группе "Тверь ВКонтакте".

- Приятно, что есть такие полицейские. Спасибо, - поддержали поступок подписчики в комментариях под постом.