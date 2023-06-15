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НовостиОбщество15 июня 2023 6:07

В Твери полицейские остановили движение и помогли бабушке перейти дорогу

Случай сняли на видео прохожие
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Полицейские помогли пенсионерке перейти дорогу, перегородив проезд на оживленном проспекте Фото: vk.com/vktver/Катя Куманькова

Полицейские помогли пенсионерке перейти дорогу, перегородив проезд на оживленном проспекте Фото: vk.com/vktver/Катя Куманькова

Случай произошел 14 июня на Волоколамском проспекте в Твери. Пожилая женщина не успела перейти дорогу на зеленый сигнал светофора, когда поехал поток машин.

Госавтоинспекторы поставили служебную машину поперек полосы, перегородив проезд. Один из инспекторов вышел и помог бабушке перейти оживленный проспект. После чего движение возобновилось.

Видео разместили очевидцы в группе "Тверь ВКонтакте".

- Приятно, что есть такие полицейские. Спасибо, - поддержали поступок подписчики в комментариях под постом.