Масштабные работы ведутся в центре города Фото: администрация Твери

В Твери продолжается ремонт дорог и тротуаров в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».

В центре Твери ремонтируют тротуары на бульваре Радищева. На участке от улицы Андрея Дементьева до Студенческого переулка демонтировано старое покрытие, произведено устройство основания, установлен бортовой камень, затем будет уложена брусчатка. На улице Жигарева на участке от улицы Андрея Дементьева до Смоленского переулка началось фрезерование дорожного полотна.

- В Заволжье на улице 2-я Грибоедова уложен выравнивающий слой дорожного покрытия, там же будет произведен ремонт тротуаров площадью 1600 кв. м, замена бортового камня, люков, укрепление обочин. На улице 2-я Красина также уложен выравнивающий слой, на Комсомольском проспекте - нижний слой. В Пролетарском районе на улице Маршала Конева ремонтные работы завершены, следующий этап - нанесение разметки, - сообщили в пресс-службе администрации Твери.

На Свободном переулке (улица Советская - набережная Степана Разина) продолжаются работы по демонтажу покрытия тротуара, установка бортовых камней; на проспекте Победы (Волоколамский проспект - улица Лукина, четная сторона) ведется разборка существующего покрытия до улицы Терещенко, выполнено устройство плиточного покрытия до дома №24 по проспекту Победы; на проспекте Чайковского (улица Коробкова - площадь Капошвара, нечетная сторона), завершено устройство основания из песка, проходит установка бортовых камней; на участке от Сахаровского шоссе до Стекольного завода работы по укладке асфальтобетонного покрытия завершены.