Тверская область получит свыше 243 млн рублей на создание модульных гостиниц и глэмпингов

На создание модульных гостиниц и глэмпингов в 2023-2024 годах Верхневолжью из федерального бюджета будет предоставлено свыше 243 млн рублей. Фото: ПТО

Тверская область получит федеральную поддержку на развитие туризма. Речь идет о создании модульных гостиниц и глэмпингов.

В 2023-2024 годах Верхневолжью будет предоставлено свыше 243 млн рублей.

Распоряжение о распределении между регионами страны средств на эти цели подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Всего поддержка по данному направлению оказана 38 субъектам РФ.

- Тверская область вошла в число лидеров по привлечению федеральных средств, заняв 3 место среди субъектов Центрального федерального округа и 12 место по Российской Федерации, - сообщила пресс-служба правительства региона.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что сегодня Тверская область пользуется большим спросом у туристов.

Сейчас Верхневолжье предлагает туристам более 300 вариантов размещения, включая отели, кемпинги и глэмпинги.

Поддержка туризма в Тверской области ведётся и за счёт средств регионального бюджета. В частности, предприниматели, занятые в сфере гостеприимства, могут получить поддержку на на благоустройство пляжей, действующих национальных маршрутов, приобретение туристского оборудования, организацию круглогодичного функционирования плавательных бассейнов, разработку новых турмаршрутов, развитие инклюзивного туризма.