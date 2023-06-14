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НовостиОбщество14 июня 2023 15:25

Тверская область получит свыше 243 млн рублей на создание модульных гостиниц и глэмпингов

Это средства федерального бюджета
Алексей АНДРЕЕВ
На создание модульных гостиниц и глэмпингов в 2023-2024 годах Верхневолжью из федерального бюджета будет предоставлено свыше 243 млн рублей.

На создание модульных гостиниц и глэмпингов в 2023-2024 годах Верхневолжью из федерального бюджета будет предоставлено свыше 243 млн рублей.

Фото: ПТО

Тверская область получит федеральную поддержку на развитие туризма. Речь идет о создании модульных гостиниц и глэмпингов.

В 2023-2024 годах Верхневолжью будет предоставлено свыше 243 млн рублей.

Распоряжение о распределении между регионами страны средств на эти цели подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Всего поддержка по данному направлению оказана 38 субъектам РФ.

- Тверская область вошла в число лидеров по привлечению федеральных средств, заняв 3 место среди субъектов Центрального федерального округа и 12 место по Российской Федерации, - сообщила пресс-служба правительства региона.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что сегодня Тверская область пользуется большим спросом у туристов.

Сейчас Верхневолжье предлагает туристам более 300 вариантов размещения, включая отели, кемпинги и глэмпинги.

Поддержка туризма в Тверской области ведётся и за счёт средств регионального бюджета. В частности, предприниматели, занятые в сфере гостеприимства, могут получить поддержку на на благоустройство пляжей, действующих национальных маршрутов, приобретение туристского оборудования, организацию круглогодичного функционирования плавательных бассейнов, разработку новых турмаршрутов, развитие инклюзивного туризма.