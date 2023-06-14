В Твери госавтоинспекторы остановили пьяного подростка на мопеде

Мопед поместили на спецстоянку Фото: УГИБДД России по Тверской области

В ночь на 14 июня на улице Розы Люксенбург в Твери сотрудники ГИБДД остановили мопед "Орион", под управлением 16-летнего водителя.

В ходе проверки госавтоинспекторы установили, что юноша пьян и не имеет водительского удостоверения.

В присутствии законных представителей несовершеннолетний был отстранен от управления и прошел освидетельствование на состояние опьянения. Алкотестер показал результат 0,264 миллиграмм этанола на литр выдыхаемого воздуха.

- В отношении водителя-нарушителя составили протокол об административном правонарушении. Мопед помещен на спецстоянку. Подросток доставлен в отдел по делам несовершеннолетних по Заволжскому району для решения вопроса о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет.