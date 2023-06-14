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НовостиПроисшествия14 июня 2023 15:02

Дачу пенсионера обокрали в Тверской области

Злоумышленника задержали
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого задержала полиция

Подозреваемого задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Кувшиновского отделения полиции обратился пенсионер из Санкт-Петербурга и заявил о краже из дачного дома. Пропали жилетка, резиновые сапоги, скоростной велосипед и угольный самовар. Ущерб составил 11 000 рублей.

Полицейские в ходе розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый 53-летний мужчина, ведущий асоциальный образ жизни.

Он сознался, что похищенное продал, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.