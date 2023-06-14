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НовостиОбщество14 июня 2023 15:03

В Твери изменятся маршруты автобусов №55 и №56 из-за ремонта на улице Цветочной

Две недели автобусы будут объезжать ремонтируемый участок
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Маршруты автобусов №55 и №56 изменятся на подъезде к конечной остановке за Волгой.

Маршруты автобусов №55 и №56 изменятся на подъезде к конечной остановке за Волгой.

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери два автобуса временно изменят схему движения в связи с перекрытием на улице Цветочной. Напомним, улица будет перекрыта из-за ремонта на две недели - с 8 утра 15 июня до 8 часов вечера 28 июня. Автобусы №55 и №56 на время перекрытия поменяют свои маршруты.

Согласно схеме, опубликованной Транспортом Верхневолжья (смотрите ниже), автобус №55 от конечной пойдёт по улицам Луначарского, Паши Савельевой, Хромова, 1-му переулку Вагонников, улице 26 Июня и далее по маршруту. Автобус №56 от конечной пойдёт по Луначарского, Паши Савельевой, Хромова и далее по маршруту на Петербургское шоссе.

Схема временного изменения маршрутов №55 и №56. Графика: Транспорт Верхневолжья

Схема временного изменения маршрутов №55 и №56. Графика: Транспорт Верхневолжья