Юрлицам и препринимателям в Тверской области банки выдали кредитов на 42 миллиарда рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В первом квартале 2023 года банки выдали юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Тверской области кредиты на общую сумму 41,7 млрд рублей. Это на 10,4% больше, чем в первом квартале прошлого года. Из них 12,6 млрд рублей выдано торговым предприятия, 3,2 млрд - предприятиям сельского хозяйства, 17,4 млрд рублей - обрабатывающей промышленности, 2 млрд рублей - строительным организациям.

Существенная доля кредитов пришлась на субъекты малого и среднего предпринимательства. Объем выданных кредитов составил 12,9 млрд рублей.

- Развитию малого и среднего бизнеса в Верхневолжье в немалой степени способствует доступность кредитных ресурсов. Действующие меры поддержки малых и средних предприятий позволяют оформить кредит на пополнение оборотных средств и реализацию инвестиционных проектов, в том числе, по льготной ставке, - отметил эксперт тверского отделения Банка России Михаил Цибарев.

На 1 апреля кредитный портфель субъектов малого и среднего предпринимательства составил более 38,9 млрд рублей, на 56,2% больше, чем в прошлом году.