Семь жителей Тверской области пытались обмануть мошенники за сутки

Мошенники не смогли обмануть пенсионеров в Твери Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За истекшие сутки сразу семь жителей Нелидово обратились в полицию с заявлениями о попытках мошенников их обмануть. Во всех случаях злоумышленники действовали по известной мошеннической схеме "родственник попал в ДТП".

Аферисты не мелочились и просили у пенсионеров крупные суммы денег - 900 000 рублей. Бдительные граждане смогли сохранить сбережения. Двое пенсионеров сразу перезвонили детям и убедились, что все хорошо.

В отношении еще одной пенсионерки стандартная схема мошенников не сработала - оказалось, у женщины нет дочери.

Другие потерпевшие также не стали доверять мошенникам, сохранили деньги и обратились в полицию.