В Тверской области благоустроят территории рядом с 27 ФАПами и шестью амбулаториями

В 2022 году в Тверской области были установлены 22 ФАПа и семь врачебных амбулаторий. Фото: ПТО

В 2023 году планируется благоустроить прилегающие территории 27 фельдшерско-акушерских пунктов и шести врачебных амбулаторий. Вопрос обсуждался на заседании Бюджетной комиссии региона под руководством губернатора Игоря Рудени.

Возле ФАПов и амбулаторий будет проведено обустройство ограждений, крытых колясочных, велопарковок, детских площадок, мест отдыха, площадок сбора ТБО.

На заседании Игорь Руденя поручил ускорить проведение работ.

В муниципалитетах продолжается установка быстровозводимых модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Работы ведутся по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

В 2022 году в Тверской области было установлено 22 ФАПа и семь врачебных амбулаторий. Все они открыты и принимают пациентов.