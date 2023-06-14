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НовостиОбщество14 июня 2023 14:01

В Тверской области благоустроят территории рядом с 27 ФАПами и шестью амбулаториями

Решение принято в правительстве региона
Алексей АНДРЕЕВ
В 2022 году в Тверской области были установлены 22 ФАПа и семь врачебных амбулаторий.

В 2022 году в Тверской области были установлены 22 ФАПа и семь врачебных амбулаторий.

Фото: ПТО

В 2023 году планируется благоустроить прилегающие территории 27 фельдшерско-акушерских пунктов и шести врачебных амбулаторий. Вопрос обсуждался на заседании Бюджетной комиссии региона под руководством губернатора Игоря Рудени.

Возле ФАПов и амбулаторий будет проведено обустройство ограждений, крытых колясочных, велопарковок, детских площадок, мест отдыха, площадок сбора ТБО.

На заседании Игорь Руденя поручил ускорить проведение работ.

В муниципалитетах продолжается установка быстровозводимых модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Работы ведутся по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

В 2022 году в Тверской области было установлено 22 ФАПа и семь врачебных амбулаторий. Все они открыты и принимают пациентов.