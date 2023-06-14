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НовостиОбщество14 июня 2023 13:55

В Тверской области подешевел бензин

При этом цены на АИ-95 у нас одни из самых высоких в ЦФО
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Бензин в нашем регионе за пять месяцев в среднем подешевел на 0,2%.

Бензин в нашем регионе за пять месяцев в среднем подешевел на 0,2%.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Тверской области подешевел бензин, правда, очень несущественно. По данным Тверьстата, за пять месяцев 2023 года (с января по май) бензин в нашем регионе в среднем подешевел на 0,2%.

Среди 18 регионов Центрального федерального округа, по средним ценам на бензин Тверская область в мае занимала предпоследнее 17-е место. Максимальные цены зафиксированы в Москве – 53,37 рубля за литр, минимальные – в Рязанской области – 48,91 рубля за литр. Средняя цена литра бензина в Тверской области – 49,69 рубля за литр. При этом бензин популярной марки АИ-95 у нас один из самых дорогих в ЦФО (третье место по дороговизне).

В мае цены на бензин в Тверской области были таковы:

АИ-92 – 47,07 руб./л;

АИ-95 – 50,60 руб./л;

АИ-98 – 63,17 руб./л .

По ценам на дизельное топливо Тверская область в мае вошла в первую тройку, поднявшись на 2 место. Литр дизтоплива стоит у нас 57,89 руб.

По ценам на газовое моторное топливо Тверская область в мае занимала 16 место (20,09 рубля за литр).