Бензин в нашем регионе за пять месяцев в среднем подешевел на 0,2%. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Тверской области подешевел бензин, правда, очень несущественно. По данным Тверьстата, за пять месяцев 2023 года (с января по май) бензин в нашем регионе в среднем подешевел на 0,2%.

Среди 18 регионов Центрального федерального округа, по средним ценам на бензин Тверская область в мае занимала предпоследнее 17-е место. Максимальные цены зафиксированы в Москве – 53,37 рубля за литр, минимальные – в Рязанской области – 48,91 рубля за литр. Средняя цена литра бензина в Тверской области – 49,69 рубля за литр. При этом бензин популярной марки АИ-95 у нас один из самых дорогих в ЦФО (третье место по дороговизне).

В мае цены на бензин в Тверской области были таковы:

АИ-92 – 47,07 руб./л;

АИ-95 – 50,60 руб./л;

АИ-98 – 63,17 руб./л .

По ценам на дизельное топливо Тверская область в мае вошла в первую тройку, поднявшись на 2 место. Литр дизтоплива стоит у нас 57,89 руб.

По ценам на газовое моторное топливо Тверская область в мае занимала 16 место (20,09 рубля за литр).