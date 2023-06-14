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НовостиОбщество14 июня 2023 12:36

В Тверской области открыто более 20 000 вакансий

Востребованы инженеры, военнослужащие, работники здравоохранения
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области открыто более 20 000 вакансий

В Тверской области открыто более 20 000 вакансий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области на рынке труда открыто 20 000 вакансий. С начала 2023 года через службу занятости работу нашли свыше 2330 человек. Временно трудоустроено на общественные работы 365 жителей региона. К профобучению приступило 605 безработных. Ещё 34 получили помощь на открытие собственного дела.

На сегодняшний день в Тверской области наиболее востребованы специалисты, занятые на обрабатывающих производствах - инженеры, операторы автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок, швеи, техники по наладке и испытаниям, фасовщики, заливщики металла и другие. Заявлено более 4500 таких вакансий.

Более 2400 вакансий - в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности. Требуются военнослужащие, инспекторы, полицейские, судебные приставы, авиационные механики (техники) по приборам и электрооборудованию и другие специалисты.

Нужны работники в сферах здравоохранения, спорта, социального обеспечения, строительства, образования, транспорта, сельского хозяйства.