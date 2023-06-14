В Твери 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Алевтине Постновой Фото: ПТО

14 июня 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Алевтине Николаевне Постновой. С юбилеем жительницу Твери поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Спасибо Вам за годы созидательного труда, за личный вклад в Великую Победу и участие в развитии нашей Родины. У Вашего поколения мы учимся смелости, дружбе, доброте, - отметил Игорь Руденя.

Алевтина Николаевна родилась в Твери, закончила 8 классов средней школы. После устроилась работать на завод металлоконструкций ученицей никелировщика.

В 1941 году Алевтина Николаевна принимала участие в строительстве и укреплении блиндажей в Калининском районе. В военные годы и первые несколько лет после войны работала разнорабочей на Савватьевском торфопредприятии. С 1955-го по 1978 годы была мастером по росписи деревянных игрушек на фабрике художественных изделий города Калинина.