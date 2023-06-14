Нейрохирургами Тверской ОКБ за два года проведено 35 операций против повторных инсультов

В ОКБ экстра-интракраниальный микроанастомоз делают с 2021 года. Фото: ПТО

За два года нейрохирургами областной клинической больницы проведено 35 сложных операций экстра-интракраниальный микроанастомоз. Они позволяют предотвратить повторные инсульты у пациентов.

Это стало возможным, в том числе благодаря поставкам нового оборудования, в том числе ангиографов и компьютерные томографов.

- Были приобретены нейронавигационная станция с ультразвуковым контролем, современный операционный микроскоп с 16-кратным увеличением. Теперь наши нейрохирурги могут работать на уровне федеральных центров, - сообщил главврач областной клинической больницы Сергей Козлов.

Экстра-интракраниальный микроанастомоз - это наложение шунта, то есть дополнительного кровотока из бассейна наружной сонной артерии в бассейн внутренней сонной артерии. Эту операцию в ОКБ начали делать в 2021 году.

Как подчеркивал губернатор Игорь Руденя, создание эффективной системы здравоохранения, развитие высокотехнологичной медицины - ключевые задачи для правительства региона.

- В 2021-2022 годах для медицинских учреждений региона в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» было приобретено более 2400 единиц современного оборудования, - уточнила пресс-служба областного правительства.