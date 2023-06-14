В Тверской области завершается ремонт дороги Выдропужск – Спирово

На автодороге завершено устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона. Фото: ПТО

В регионе на автодороге Выдропужск - Спирово завершено устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона. Подрядчику осталось завершить укрепление обочин, установить дорожные знаки и нанести разметку.

Региональная автодорога Выдропужск - Спирово длиной в 9,8 км расположена в Спировском округе. Это самый короткий подъезд к поселку Спирово. Также дорога связывает поселок с федеральными трассами М-10 и М-11. Здесь проходит школьный и несколько пассажирских маршрутов перевозок.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- Реализация национального проекта позволила нам существенно увеличить объёмы и темпы ремонта дорожной сети в Верхневолжье, - не раз отмечал губернатор Игорь Руденя.

За прошедшие семь лет объемы дорожных работ на региональных и муниципальных трассах выросли более чем в четыре раза. В 2023 году запланированы ремонты на 440 км региональных и межмуниципальных дорог, а также 197 км местной сети.