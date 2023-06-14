Пономаря Григория Борисова похоронят на территории Иоанна-Предтеченского храма в Твери

Пономаря Григория Борисова похоронят на территории Иоанна-Предтеченского храма Фото: Тверская епархия

Пономаря и чтеца Воскресенского собора Григория Борисова, по благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, похоронят на территории Иоанна-Предтеченского храма в Твери вместе со священнослужителями. Об этом сообщила Тверская епархия.

Григорий Борисов нес послушание пономаря собора 12 лет, с десятилетнего возраста. Скончался 12 июня после тяжелой болезни. 13 июня митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил заупокойную литию у гроба новопреставленного Григория и пообщался с его родителями и сестрой.

Псалтирь читали всю ночь.

14 июня в 9:00 была совершена Божественная литургия, по окончании которой - чин погребения.