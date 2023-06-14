Тверская область представила инвестпроекты и планы по развитию малых городов Верхневолжья на ПМЭФ-2023

Стенд Тверской области на ПМЭФ-2023. Фото: ПТО

Тверская область принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме-2023, который проходит с 14 по 17 июня в северной столице. Делегацию возглавляет губернатор Игорь Руденя. Глава региона проведет ряд деловых встреч с руководителями компаний-инвесторов, примет участие в сессиях, пленарном заседании ПМЭФ, об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Руководители ряда районов и муниципальных образований Верхневолжья также находятся на форуме в составе тверской делегации. В ходе деловой программы они примут участие в сессиях, конференциях, форумах, панельных дискуссиях и круглых столах.

- Запланировано подписание инвестиционных соглашений, предусматривающих создание и расширение в Тверской области высокотехнологичных производств, реализацию значимых проектов в сфере туризма, комплексного развития территории, импортозамещения, - поясняют в региональном правительстве.

На форуме развернут стенд Тверской области с информацией об инвестиционных проектах и площадках региона, действующих мерах поддержки инвесторов.

Кроме того, на стенде Верхневолжья представлен виртуальный проект «Торопец будущего». Город в следующем году отметит 950-летие. На стенде любой желающий сможет увидеть город с уже реализованными инфраструктурными и культурными проектами. Такой комплексный подход будет применяться при развитии и других малых городов Тверской области.

СПРАВКА «КП»

Тверская область принимает участие в ПМЭФ с 2006 года. В 2022 году делегацией Верхневолжья было проведено более 10 деловых встреч, подписано 16 соглашений.

Они касались создания и развития инновационно-промышленных парков, транспортной инфраструктуры, туризма, а также реализации инвестиционных проектов в промышленности, сфере высоких радиоэлектронных технологий, жилищном строительстве. Все подписанные соглашения сейчас воплощаются в жизнь.