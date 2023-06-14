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НовостиОбщество14 июня 2023 6:09

В четырех округах Тверской области обнаружили военные снаряды

Трофеи времен Великой Отечественной войны обезвредили на полигоне
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Снаряды обезвредили на полигоне Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Снаряды обезвредили на полигоне Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

13 июня группами специальных (взрывных) работ аварийно-спасательных служб на территории Тверской области найдены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.

Артиллерийский снаряд был обнаружен в Калининском округе, в деревне Рябеево. В деревне Рамейково Старицкого округа найдены шесть артиллерийских снарядов разного калибра, в деревне Верхний Бор в Ржевском округе нашли артиллерийский снаряд 82 мм, в СНТ "Рыбацкая деревня" в Зубцовском округе обнаружена минометная мина.

Все снаряды обезврежены на полигоне.