С улиц Твери вывезли 40 тонн мусора

В Твери продолжаются работы по летнему благоустройству Фото: администрация Твери

Сотрудники МУП «ЖЭК» и МБУ «Зеленстрой» продолжают работы по благоустройству: косят траву, убирают смет и мусор, проводят ямочный ремонт и наносят разметку.

На минувшей неделе восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части проведено на площади 1300 кв. метров. А именно, на Волоколамском проспекте, Горбатом мосту, Смоленском переулке, площади Капошвара, улицах Черкасская и Новочеркасская.

4000 кв. метров разметки нанесли на улицах Твери при помощи термопластика: на площади Мира, улице Горького, Свободном переулке, улицах Вольного Новгорода, Андрея Дементьева, Лидии Базановой, Орджоникидзе и Зеленом проезде.

На проспекте Николая Корыткова, улице Трехсвятской, Студенческом переулке, Мигаловской набережной и набережной Степана Разина нанесена разметка краской.

- За неделю вывезено 460 кубических метров смёта и порядка 40 тонн мусора. Работы по покосу травы проведены на территориях общей площадью 85 000 кв метров, - сообщили в пресс-службе администрации Твери.