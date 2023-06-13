В Тверской области объявлены первые результаты ЕГЭ

В регионе пора ЕГЭ. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Тверской области стали известны результаты ЕГЭ по географии, литературе и химии. Эти предметы выпускники школ сдавали первыми.

Напомним, что со сдающими литературу в первый день ЕГЭ пообщался корреспондент "КП"-Тверь".

Знания по вышеуказанным предметам проверяли 975 человек, 22 одиннадцатиклассника получили максимальный балл по химии и литературе.

По химии наивысший результат в 100 баллов смогли получить семь человек, ЕГЭ по литературе на отлично сдали 15 участников экзамена. Более 80 баллов по химии набрали около 17% выпускников, по литературе - 20,2%, по географии - 4,2%.

Основной период ЕГЭ-2023 года проходит с 26 мая по 1 июля. С 22 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.

Помимо географии, литературы и химии выпускники уже сдали ЕГЭ по русскому языку, базовой и профильной математике, истории, физике и обществознанию.

Результаты по русскому языку и математике базового уровня выпускники тверского региона узнают не позднее 16 июня, результаты по математике профильного уровня - не позднее 19 июня, по истории и физике - не позднее 21 июня, по обществознанию - не позднее 23 июня.