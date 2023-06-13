В Твери и Торопце появятся туристические коды

Центры Твери и Торопца оборудуют различными средствами навигации для туристов. Фото: Александр ЖМУЛИН

В центральных частях Твери и Торопца до конца года будут созданы туристические коды городов. Вопрос рассмотрен на заседании областного правительства, которое 13 июня провел губернатор Игорь Руденя.

В частности, в обоих городах установят наглядные средства навигации: тактильные барельефы, таблички с QR-кодами рядом с достопримечательностями, информационные щиты и указатели, вывески вдоль популярных пешеходных маршрутов.

Кроме того, в туристических центрах Твери и Торопца появятся архитектурно-художественная подсветка, новые фотозоны, арт-объекты и малые архитектурные формы.

Но и это еще не все. В городах также будут обустроены тематические смотровые площадки, санитарные модули, а также приобретены сборно-разборные элементы сцены для проведения концертов под открытым небом и сувенирные киоски.

Средства на все это выделяются из федерального и областного бюджетов по результатам конкурса, который в 2022 году провел Ростуризм.