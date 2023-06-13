Тверская область оказалась на 52-м месте в рейтинге доступности жилья

Квартирный вопрос вечен... Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тверская область оказалась на 52-м месте в рейтинге регионов РФ по доступности жилья (из 84 регионов страны без ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожья, а также Чукотки, по которой не было данных). Среднестатистической семье в Верхневолжье придётся копить минимум 6,9 лет (чуть менее 6 лет и 11 месяцев) чтобы накопить на квартиру.

Речь о семье из двух взрослых с ребёнком. При учёте, что взрослые получают средние по региону зарплаты и копят на типовую "двушку" (60 кв.м), предлагаемую на вторичном рынке. При этом ежемесячно семья должна откладывать все деньги, что остаются у них после удовлетворения минимальных потребностей (для расчётов были взяты прожиточные минимумы взрослых и ребёнка).

Рейтинг российских регионов по доступности приобретения жилья составили специалисты РИА Рейтинга. Эксперты отметили, что доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в первом квартале 2023 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дело в том, что цены на недвижимость растут быстрее, чем зарплаты.

Вот и в Тверской области год назад время, которое потребовалось бы, чтобы накопить на квартиру, было меньше - шесть с половиной лет.

В самом выигрышном положении находятся жители Ненецкого АО и Магаданской области: на квартиру при указанных условиях они смогут накопить за 2,6 года. А вот аутсайдерам - семьям из Севастополя - понадобится целых 14 лет.