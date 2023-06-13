В Тверской области с начала года продукты подорожали на 3%

Теперь на тысячу рублей и купить то нечего! Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Тверьстат опубликовал информацию о динамике цен в Тверской области по состоянию на май 2023 года.

Рост цен на продовольственные продукты в мае (по сравнению с началом года) составил 3%. Существенное влияние на индекс цен продовольственных товаров оказало изменение цен на плодоовощную продукцию, включая картофель: овощи подорожали на 34,1%, фрукты и цитрусовые – на 22,0%, картофель – на 22,5%.

На 2,6% – 11,7% подорожали мясо птицы, общественное питание, алкогольные напитки, сахар. На 0,1% – 1,8% стали дороже мороженое, мясопродукты, масла, хлеб и хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки, овощные и рыбные консервы.

Подешевели за указанный период: на 0,2% – 2,4% – мясные консервы, колбасные изделия, рыбопродукты, сыр, кондитерские изделия, молоко и молочная продукция, чай; на 2,6% – 7,2% – фруктово-ягодные консервы, макаронные изделия, мука, кофе, крупа и бобовые, яйца.

Из непродовольственных товаров выросли цены на школьно-письменные принадлежности (+7,5%), печатные издания (+6,1%), медикаменты (+2,1%). Газовое моторное топливо подорожало на 9,8%, цены на дизельное топливо остались на уровне декабря 2022 года, бензин подешевел на 0,2%. Подешевели также строительные материалы (-2,3%), женская и мужская обувь (-8,6% и -3,2%), электротовары и другие бытовые приборы (-3,2% в среднем).