СК возбудил уголовное дело после отравления детей в лагере "Ромашка" в Тверской области

В лагерь выезжал следователь СКР Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) после отравления детей в лагере "Ромашка" в деревне Ямок.

10 июня 11 детей и вожатый обратились в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Следователем районного следственного отдела и криминалистом отдела криминалистики СКР проведен осмотр всех помещений, отобраны пробы воды и пищи, назначены экспертизы. Допрошены должностные лица, изъята необходимая документация. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

В настоящее время лагерь закрыт. Отдыхающие отправлены по домам. В лагере проводится дезинфекция.

Губернатор Игорь Руденя поручил Министерству образования Тверской области совместно с региональным управлением Роспотребнадзора провести проверку. Также проверку по факту ЧП проводит прокуратура района.