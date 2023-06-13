Прокуратура Тверской области проводит проверку после отравления детей в лагере "Ромашка"

Проверку в лагере "Ромашка" проводит прокуратура Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Калининского района организована проверка по факту острого инфекционного заболевания детей в лагере "Ромашка", расположенном в деревне Ямок.

10 июня за медицинской помощью с температурой и признаками отравления в медицинский пункт учреждения обратились 11 отдыхающих детей и вожатый.

- По результатам проверки будет дана оценка деятельности уполномоченных лиц и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре района, - сообщили в прокуратуре Тверской области.