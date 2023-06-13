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НовостиОбщество13 июня 2023 14:27

Праздничный концерт прошёл на Ржевском мемориале Советскому солдату в Тверской области

Выступали студенты и преподаватели Гнесинки, а также юные музыканты из Ржева
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Концерт состоялся в День России у подножия мемориала. Фото: пресс-служба Музея Победы.

Концерт состоялся в День России у подножия мемориала. Фото: пресс-служба Музея Победы.

12 июня у подножия Ржевского мемориала Советскому солдату прошла патриотическая акция "Память сердца" и состоялся концерт.

Для жителей и гостей Тверской области выступили студенты и преподаватели знаменитой Российской академии музыки имени Гнесиных и учащиеся Детской музыкальной школы № 1 имени Гуревича из Ржева.

Музыканты исполнили произведения Михаила Глинки, Бориса Мокроусова, Владимира Власова и других. Также прозвучали песни, посвящённые героям Великой Отечественной войны.

Вход в музейный павильон мемориала в праздничный день был свободным, сообщает пресс-служба Музея Победы.