Праздничный концерт прошёл на Ржевском мемориале Советскому солдату в Тверской области

Концерт состоялся в День России у подножия мемориала. Фото: пресс-служба Музея Победы.

12 июня у подножия Ржевского мемориала Советскому солдату прошла патриотическая акция "Память сердца" и состоялся концерт.

Для жителей и гостей Тверской области выступили студенты и преподаватели знаменитой Российской академии музыки имени Гнесиных и учащиеся Детской музыкальной школы № 1 имени Гуревича из Ржева.

Музыканты исполнили произведения Михаила Глинки, Бориса Мокроусова, Владимира Власова и других. Также прозвучали песни, посвящённые героям Великой Отечественной войны.

Вход в музейный павильон мемориала в праздничный день был свободным, сообщает пресс-служба Музея Победы.