В Тверской области пройдет второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Первый этап ярмарки состоялся в апреле. Фото: ПТО

23 июня в регионе - в Твери, Вышнем Волочке, Бежецке, Ржеве и Торжке - состоится второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Будут представлены более 1,3 тыс. вакансий от 72 предприятий Верхневолжья.

В областной столице ярмарка состоится в Доме детского творчества (проспект Дарвина, 3). Начало в 13:00. Полную программу смотрите на сайте областной службы занятости.

Соискатели смогут не только подыскать себе работу, но и узнать о том, как пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.

В ходе первого этапа в апреле 273 жителя Верхневолжья нашли работу.

Губернатор Игорь Руденя обозначил трудоустройство жителей области на местные предприятия в числе региональных приоритетов.