Тверской Росреестр проведёт «горячую линию» по получению услуг в электронном виде

Звонки принимаются 15 июня с 14:00 до 17:00. Графика: VK/Росреестр_Тверская область

15 июня в Управлении Росреестра по Тверской области состоится «горячая линия» по вопросам получения госуслуг ведомства в электронном виде.

- По телефону «горячей линии» жители Верхневолжья смогут узнать, как с помощью доступа в интернет можно воспользоваться электронными услугами и сервисами Росреестра, какие услуги Росреестра доступны на сайте ведомства, а какие на портале Госуслуг, а также информацию о том, для каких услуг Росреестра требуется наличие электронной цифровой подписи, а для каких такая подпись не нужна, - сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Тверской области Ирина Миронова.

Звонки принимаются с 14:00 до 17:00 по телефону: 8 (4822) 47-73-34 (доб. 1124).

Консультации могут получить физические и юридические лица.