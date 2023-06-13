В Тверской области потеплеет до +28 градусов Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Короткая рабочая неделя в Тверской области будет по-летнему теплой. Это подтверждает прогноз синоптиков Тверского гидрометцентра.

Днем во вторник, 13 июня, воздух прогрелся до +24 градусов. Далее температура будет расти. С 14 по 17 июня до +28 градусов днем. +5... +10 ночью. Ветер слабый, без осадков.

В районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Соблюдайте правила личной и пожарной безопасности в жару. Будьте внимательны и осторожны!