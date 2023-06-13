В Тверской области построят 20 котельных в четырех округах

Утверждена региональная программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Фото: ПТО

На заседании областного правительства 13 июня утверждена программа модернизации коммунальной инфраструктуры региона.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, в течение двух лет планируется установить 20 котельных, реконструировать около 50 км труб в пяти муниципалитетах.

В Бельском округе проведут реконструкцию 29 км сетей водоснабжения. В Жарковском и Краснохолмском округах модернизируют 7,3 км тепловых сетей. В Максатихинском округе проложат 12,5 км новых труб теплоснабжения. Кроме того, в рамках программы в Жарковском округе построят три котельные, в Максатихинском – 10, в Краснохолмском округе – пять, в Вышневолоцком округе – две.

Проект программы был одобрен в апреле этого года на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. Наша область вместе с еще двумя регионами должна получить федеральную финансовую поддержку на реализацию планов модернизации объектов ЖКХ.