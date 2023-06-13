В Тверской области до 16 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что в период с 14 по 16 июня в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Температура воздуха днем +22+28 градусов. Ночью +4... +9. Ясно и без осадков. Ветер восточных напралений 5-10 м/с.

Спасатели напоминают: отдыхая на природе, соблюдайте правила пожарной безопасности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефонам: 01, 101, 112. "Телефон доверия" МЧС - (4822) 39-99-99.