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НовостиПроисшествия13 июня 2023 11:30

В Калининском округе спасатели тушат лесной пожар

Угрозы населенным пунктам нет
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Спасатели тушат горящую лесную подстилку Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Спасатели тушат горящую лесную подстилку Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

13 июня в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области поступила информация о возгорании лесной подстилки в районе СНТ "Межурка" Калининского округа.

На место убыли: отделение ПСЧ-2, ПСЧ-3, ПСЧ-72, СПТ, отдельная группировка Калининского ПСГ, представители лесничества и администрации.

- Угрозы населённым пунктам нет. В 10:58 объявлена локализация возгорания, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.