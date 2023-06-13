В Калининском округе спасатели тушат лесной пожар

Спасатели тушат горящую лесную подстилку Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

13 июня в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области поступила информация о возгорании лесной подстилки в районе СНТ "Межурка" Калининского округа.

На место убыли: отделение ПСЧ-2, ПСЧ-3, ПСЧ-72, СПТ, отдельная группировка Калининского ПСГ, представители лесничества и администрации.

- Угрозы населённым пунктам нет. В 10:58 объявлена локализация возгорания, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.