Игорь Руденя распорядился проверить лагерь под Тверью, где 11 детей и вожатый заболели кишечной инфекцией

Дети заболели кишечной инфекцией в лагере под Тверью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Игорь Руденя поручил Министерству образования Тверской области совместно с региональным управлением Роспотребнадзора провести проверку в детском летнем лагере "Ромашка". У 11 детей и вожатого были зафиксированы признаки острой кишечной инфекции.

- По итогам проверки в отношении должностных лиц, ответственных за организацию работы лагеря, будут приняты кадровые решения, - сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Состояние здоровья заболевших и оказание им необходимой медпомощи находится на контроле Минздрава региона.

Работа лагеря в настоящее время приостановлена. 12 июня расформирована первая смена. За неиспользованные дни отдыха родителям вернут деньги.

В лагере провели санобработку и дезинфекцию помещений и пищеблока, сотрудниками Роспотребнадзора отобраны пробы для определения возбудителя заболевания, заменен поставщик питания.

Лагерь готовят к заезду детей во вторую смену 22 июня.

По поручению Игоря Рудени во всех загородных оздоровительных лагерях Тверской области проверят качество продуктов питания, а также персонал учреждений.