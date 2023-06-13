По требованию прокуратуры проведен ямочный ремонт дорог в районе Тверской области

Прокуратура потребовала отремонтировать дороги в Кувшиновском районе
Фото: Ольга Крыльцова
Прокуратурой Кувшиновского района в ходе проверки установлены нарушения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в деятельности МУП Кувшиновского района «Дороги».
Установлено, что на участках автомобильных дорог по улицам Степана Разина и Советской имеются выбоины.
Возбуждено дело об административном правонарушении. Директор организации оштрафован на 20 000 рублей. Нарушения устранены.
Постановление не вступило в законную силу.