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НовостиОбщество13 июня 2023 9:16

По требованию прокуратуры проведен ямочный ремонт дорог в районе Тверской области

Директор МУПа оштрафован
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура потребовала отремонтировать дороги в Кувшиновском районе

Прокуратура потребовала отремонтировать дороги в Кувшиновском районе

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Кувшиновского района в ходе проверки установлены нарушения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в деятельности МУП Кувшиновского района «Дороги».

Установлено, что на участках автомобильных дорог по улицам Степана Разина и Советской имеются выбоины.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Директор организации оштрафован на 20 000 рублей. Нарушения устранены.

Постановление не вступило в законную силу.