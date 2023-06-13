В Тверской области бухгалтер обманула организацию на 4,5 миллиона рублей

Бухгалтер украла у фирмы 4,5 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Следователями межмуниципального отдела МВД России "Удомельский" окончено расследование уголовного дела по 18 эпизодам преступной деятельности в отношении бухгалтера организации.

Используя служебное положение, 39-летняя женщина, не вносила деньги в банк в полном объеме. Часть суммы она присваивала себе и тратила на собственные нужды, а чтобы скрыть следы преступления, подделывала платежные документы. Ущерб составил 4,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Удомельский городской суд для рассмотрения по существу.