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НовостиПроисшествия13 июня 2023 8:11

В Тверской области бухгалтер обманула организацию на 4,5 миллиона рублей

Уголовное дело предано в суд
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Бухгалтер украла у фирмы 4,5 млн рублей

Бухгалтер украла у фирмы 4,5 млн рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Следователями межмуниципального отдела МВД России "Удомельский" окончено расследование уголовного дела по 18 эпизодам преступной деятельности в отношении бухгалтера организации.

Используя служебное положение, 39-летняя женщина, не вносила деньги в банк в полном объеме. Часть суммы она присваивала себе и тратила на собственные нужды, а чтобы скрыть следы преступления, подделывала платежные документы. Ущерб составил 4,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Удомельский городской суд для рассмотрения по существу.