Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2023 8:04

Ушел из жизни пономарь и чтец Воскресенского кафедрального собора Твери Григорий Борисов

Об утрате сообщила Тверская епархия
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Ушел из жизни пономарь и чтец Воскресенского кафедрального собора Твери Григорий Борисов Фото: Тверская епархия

Ушел из жизни пономарь и чтец Воскресенского кафедрального собора Твери Григорий Борисов Фото: Тверская епархия

12 июня после тяжелой болезни ушел из жизни студент Тверского государственного университета, пономарь и чтец Воскресенского кафедрального собора Твери Григорий Борисов.

- Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, священнослужители и церковнослужители собора глубоко скорбят в связи с безвременной кончиной своего брата во Христе. Просим молитв об упокоении новопреставленного Григория, - сообщает Тверская епархия.

О месте и времени погребения будет объявлено позднее.