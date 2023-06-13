Ушел из жизни пономарь и чтец Воскресенского кафедрального собора Твери Григорий Борисов Фото: Тверская епархия

12 июня после тяжелой болезни ушел из жизни студент Тверского государственного университета, пономарь и чтец Воскресенского кафедрального собора Твери Григорий Борисов.

- Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, священнослужители и церковнослужители собора глубоко скорбят в связи с безвременной кончиной своего брата во Христе. Просим молитв об упокоении новопреставленного Григория, - сообщает Тверская епархия.

О месте и времени погребения будет объявлено позднее.