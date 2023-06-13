После открытия фонтана на Соборной площади в Твери горожане оставили мусор

Фонтан не работает, а вокруг - мусор Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В День России 12 июня в Твери на Соборной площади открыли новый фонтан. Накануне горожане с удовольствием отдыхали на площади, а на утро оставили после себя мусор.

Вокруг фонтана установлены лавочки и урны, но, видимо, желающих посмотреть на новую достопримечательность было так много, что весь мусор в маленькие почти декоративные урны не влез. Вот и валяются вокруг пачки от сока, пакеты и бумага.

Да и сам фонтан утром следующего дня не работал.

- Планировал сделать утреннее фото фонтана, чтобы без людей, без суеты. Но, оказалось, фонтан утром не работает. Значит есть расписание, которое пока горожанам не сообщили, - заметили прохожие.

Стоит отметить, что новый фонтан пока работает не в полную силу - без музыки и подсветки. Полноценную работу обещают наладить к Дню города, 16 июля.